الثلاثاء 2025-05-06 08:47 م
 

الاحتلال يشرع بهدم منازل في مخيم نور شمس شمال الضفة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 06:05 م
الوكيل الإخباري-   شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بهدم عدد من المباني السكنية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وكان جيش الاحتلال قرر هدم 106 مبانٍ فلسطينية في مخيمي طولكرم ونور شمس وأرفق إعلانه بخرائط تُظهر بعلامات حمراء المنازل المستهدفة.
 
gnews

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