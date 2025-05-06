الاحتلال يشرع بهدم منازل في مخيم نور شمس شمال الضفة

وكان جيش الاحتلال قرر هدم 106 مبانٍ فلسطينية في مخيمي طولكرم ونور شمس وأرفق إعلانه بخرائط تُظهر بعلامات حمراء المنازل المستهدفة.
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