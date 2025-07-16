الاحتلال يشق محور جديد في خان يونس

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم إقامة الطريق الذي أطلق عليه اسم ’ماجن عوز‘، في الأسابيع الأخيرة من قبل الفرقة الـ36، التابعة للجيش الإسرائيلي.
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