الأربعاء 2025-07-16 11:41 ص
 

الاحتلال يشق محور جديد في خان يونس

ممر ماجن عوز بحسب خريطة للجيش الإسرائيلي
ممر ماجن عوز بحسب خريطة للجيش الإسرائيلي
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:20 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أقام ممرا جديدا في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس وغربها.اضافة اعلان


وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم إقامة الطريق الذي أطلق عليه اسم ’ماجن عوز‘، في الأسابيع الأخيرة من قبل الفرقة الـ36، التابعة للجيش الإسرائيلي.
 
 
gnews

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