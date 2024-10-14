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الاحتلال يشن اقتحامات ليلية بمدن وقرى الضفة

جانب من الاعتقالات في الضفة الغربية
جانب من الاعتقالات في الضفة الغربية
الإثنين، 14-10-2024 07:25 ص

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اقتحامات ليلية لمدن وقرى في الضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيين.

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وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وداهمت محلا للصرافة وعددا من المنازل، كما اقتحمت مدينة حلحول شمال الخليل.


وفي منطقة جنوب الضفة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت فجار (جنوب بيت لحم) والعساكرة شرق المدينة، وقالت مصادر للجزيرة إنها شنت حملة اعتقالات واسعة.


وفي نابلس شمالي الضفة، اقتحم جيش الاحتلال مخيم بلاطة بالمنطقة الشرقية من المدينة، وأفادت مصادر بأنه حاصر منزلا بالمخيم واعتقلت فلسطينيا.

 

 
gnews

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