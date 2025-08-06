الأربعاء 2025-08-06 03:11 م
 

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه للخليل وطولكرم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه للخليل وطولكرم
الاحتلال الاسرائيلي
 
الأربعاء، 06-08-2025 07:33 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات خلال اقتحامها مدينة دورا بالخليل جنوبيّ الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


كما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شابًا فلسطينيًا يُدعى ربيع محمد نايفة، نجل الأسير المحرر محمد أبو ربيعة، من منزله في ضاحية شويكة بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
 
 
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