الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه للخليل وطولكرم

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات خلال اقتحامها مدينة دورا بالخليل جنوبيّ الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





كما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شابًا فلسطينيًا يُدعى ربيع محمد نايفة، نجل الأسير المحرر محمد أبو ربيعة، من منزله في ضاحية شويكة بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.