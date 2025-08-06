الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه للخليل وطولكرم

كما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شابًا فلسطينيًا يُدعى ربيع محمد نايفة، نجل الأسير المحرر محمد أبو ربيعة، من منزله في ضاحية شويكة بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
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