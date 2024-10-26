الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضخمة في الضفة

01:37 م

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، يوم أمس، واليوم السبت، 15 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون. اضافة اعلان





وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني للعشرات من الفلسطينيين، تحديدا في بلدة عناتا/القدس، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.



يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغت أكثر من 11 ألف، و400 فلسطيني من الضّفة، بما فيها القدس.



