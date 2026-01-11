الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

02:34 م

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مدنًا وقرى ومخيمات في الضفة الغربية.





وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيًا خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بزعم أنهم مطلوبون.



وفي سياق متصل، أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في حارة "الياسمينة" بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابين، يبلغان من العمر 18 و26 عامًا، أصيبا بالرصاص الحي، ونُقلا إلى مستشفى رفيديا، حيث وُصفت حالتهما بالمستقرة، فيما أُصيب شاب ثالث بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف، في شارع الباشا بالمدينة.



وعلى صعيد آخر، اقتحم مستوطنون، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف – في مدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، وجالوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.



وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة على دخول المصلين والمقدسيين إلى "الأقصى"، واحتجزت هويات عدد منهم عند البوابات الخارجية.

