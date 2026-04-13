الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مداهمات لمنازل فلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال هذه الاقتحامات 30 فلسطينيا، بزعم أنهم مطلوبون.



من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية جماعية.