الإثنين 2026-04-13 06:37 م

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

ن
الإثنين، 13-04-2026 05:37 م

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مداهمات لمنازل فلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال هذه الاقتحامات 30 فلسطينيا، بزعم أنهم مطلوبون.


من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية جماعية.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، في ظل تشديد قوات الاحتلال إجراءات دخول المصلين الفلسطينيين، بما في ذلك احتجاز هوياتهم عند البوابات الخارجية والتضييق على دخولهم.

 
 


gnews

م

و

