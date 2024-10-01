 
الثلاثاء 2024-10-01 10:47 ص
 
 

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله

جنود الاحتلال يعتقلون شاباً في فلسطين
جنود الاحتلال يعتقلون شاباً في فلسطين
الثلاثاء، 01-10-2024 09:21 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينياً من محافظة رام الله والبيرة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي علاء الطويل (17 عاما)، وعبد الله أكرم إبراهيم (19 عاما)، ومراد كامل الطويل (26 عاما)، وأحمد عثمان يعقوب عثمان 19 عاما)، من قرية دير ابزيع غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد حسن فروخ (27 عاما)، من بلدة بيتونيا، وعبد الحكيم محمد أبو عادي (40 عاما)، وأحمد حسن محمد أبو عادي (32 عاما)، وجهاد محمد حسن أبو عادي (28 عاما)، وعبد زاهر أنس عبده (20 عاما)، وحسين سائد حسين عبده (20 عاما)، وقصي رياض أحمد عطايا (20 عاما)، من قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وفا
 
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