الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدات قراوة بني زيد وكفر عين شمال رام الله، وفحمة جنوب غرب جنين، واودلا جنوب نابلس، وعنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم، وصوريف والظاهريّة بالخليل.
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