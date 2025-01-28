الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدن نابلس والخليل وبيت لحم ودورا، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. اضافة اعلان





وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدات قراوة بني زيد وكفر عين شمال رام الله، وفحمة جنوب غرب جنين، واودلا جنوب نابلس، وعنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم، وصوريف والظاهريّة بالخليل.