الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله وسلفيت وطوباس وطولكرم ونابلس، واعتقلت الفلسطينيين الـ15 بزعم أنهم مطلوبون.
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