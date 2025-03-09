الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات واسعة، اليوم الأحد، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 15 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون.

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