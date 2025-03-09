 
الأحد 2025-03-09 03:00 م
 

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأحد، 09-03-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-    شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات واسعة، اليوم الأحد، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 15 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله وسلفيت وطوباس وطولكرم ونابلس، واعتقلت الفلسطينيين الـ15 بزعم أنهم مطلوبون.

 
 
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