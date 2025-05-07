الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينيا.

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وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن حملة الاعتقالات ترافقت مع اعتداءات على منازل المواطنين وتنكيل بالأهالي، في ظل تصعيد مستمر من قبل عصابات المستوطنين المتطرفين.