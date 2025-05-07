الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن حملة الاعتقالات ترافقت مع اعتداءات على منازل المواطنين وتنكيل بالأهالي، في ظل تصعيد مستمر من قبل عصابات المستوطنين المتطرفين.
وأشار البيان إلى استمرار العدوان الإسرائيلي في مدن شمال الضفة الغربية، لا سيما في طولكرم وجنين ومخيمات اللاجئين التابعة لهما.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال ينوي إقامة أحياء استعمارية جديدة في قلقيلية وبيت لحم
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,653 والإصابات إلى 118,897
-
38 شهيدا بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال يوم
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
-
كتائب "القسام" تعلن تنفيذ كمين بقوة إسرائيلية شرق خان يونس
-
29 شهيدا في مجزرة بمخيم البريج في غزة
-
20 شهيدا في مدرسة تؤوي النازحين وسط قطاع غزة
-
واشنطن تغلق مكتبا منفصلا في القدس للشؤون الفلسطينية