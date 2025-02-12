 
الأربعاء 2025-02-12 04:08 ص
 

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات بالضفة الغربية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 02:56 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.اضافة اعلان


وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات عزون شرق قلقيلية والظاهرية جنوب الخليل وعنبتا ورامين شرق طولكرم.

اعتقالات يومية للفلسطينيين خلال حملة "كاسر الأمواج" -تصوير الجيش الإسرائيلي ووزعها على الإعلام).
 
gnews

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