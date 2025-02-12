الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات بالضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. اضافة اعلان





وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات عزون شرق قلقيلية والظاهرية جنوب الخليل وعنبتا ورامين شرق طولكرم.



اعتقالات يومية للفلسطينيين خلال حملة "كاسر الأمواج" -تصوير الجيش الإسرائيلي ووزعها على الإعلام).



