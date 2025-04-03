الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 14 فلسطينيا، وسط استمرار العدوان على مدينتي طولكرم وجنين والمخيمات شمالي الضفة.

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