الخميس 2025-04-03 03:56 م
 

الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الخميس، 03-04-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-   شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 14 فلسطينيا، وسط استمرار العدوان على مدينتي طولكرم وجنين والمخيمات شمالي الضفة.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان، أن اشتباكات تخللت حملة الاعتقالات في بعض المناطق ما أدى إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين، حيث تم تحويل المعتقلين للتحقيق بتهم الضلوع في مقاومة مسلحة.

 
gnews

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