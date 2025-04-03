الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان، أن اشتباكات تخللت حملة الاعتقالات في بعض المناطق ما أدى إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين، حيث تم تحويل المعتقلين للتحقيق بتهم الضلوع في مقاومة مسلحة.
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