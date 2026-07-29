الاحتلال يشن حملة مداهمات في اللبن الشرقية جنوب نابلس

11:14 ص

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. اضافة اعلان





وأفادت مصادر بأن أكثر من 50 جنديًا برفقة عدد من الآليات العسكرية، اقتحموا القرية وداهموا عشرات المنازل، واستجوبوا المواطنين الفلسطينيين فيها.





