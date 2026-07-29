الأربعاء 2026-07-29 12:10 م

الاحتلال يشن حملة مداهمات في اللبن الشرقية جنوب نابلس

الاحتلال يشن حملة مداهمات في اللبن الشرقية جنوب نابلس
الاحتلال يشن حملة مداهمات في اللبن الشرقية جنوب نابلس
 
الأربعاء، 29-07-2026 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن أكثر من 50 جنديًا برفقة عدد من الآليات العسكرية، اقتحموا القرية وداهموا عشرات المنازل، واستجوبوا المواطنين الفلسطينيين فيها.
 
 


gnews

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