الاحتلال يشن حملة مداهمات في اللبن الشرقية جنوب نابلس

وأفادت مصادر بأن أكثر من 50 جنديًا برفقة عدد من الآليات العسكرية، اقتحموا القرية وداهموا عشرات المنازل، واستجوبوا المواطنين الفلسطينيين فيها.
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