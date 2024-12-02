 
الإثنين 2024-12-02 11:07 ص
 

الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في كفل حارس ودير استيا

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 02-12-2024 10:03 ص
الوكيل الإخباري- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات وعمليات تحقيق ميداني واسعة في بلدتي كفل حارس ودير استيا شمال غرب سلفيت.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفل حارس وداهمت منازل الفلسطينيين واحتجزت حوالي 25 فلسطينياً من عائلات مختلفة وأجرت تحقيقا ميدانية معهم بعد أن اتخذت أحد المنازل مركز تحقيق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير استيا وحققت ميدانيا مع م 6 مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء هم: جهاد وأمجد وعبد الرحمن نهاد عبد الله، وتم الإفراج عنهم جميعاً لاحقاً.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقالات و المداهمات لمنازل الفلسطينيين في محافظة سلفيت، ترافقها اعتداءات بالضرب وتهديدات إلى جانب تخريب ممتلكات ومنازل الفلسطينيين.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية طهبوب: هل نستبشر خيرا بجعفر حسان؟

لاب

طب وصحة احذروا.. هذا ما يسببه فطر الجلد في صالونات الحلاقة

تعبيرية

أخبار محلية نصف دينار سعر الموز البلدي.. ودينار و30 قرشا للإكوادوري

أرشيفية لجنود الاحتلال أثناء مداهمة لمنازل الفلسطينيين

فلسطين الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

ؤر

فن ومشاهير محمد هنيدي يدخل في غيبوبة 20 عاماً.. في رمضان

لاى

طب وصحة ما هو مرض الفقاع وكيف يعالج؟

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا بفضل بيانات صينية متفائلة

ا

عربي ودولي ستولتنبرغ يدعو كييف إلى تقديم "تنازل مؤقت"



 




الأكثر مشاهدة