الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في كفل حارس ودير استيا

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفل حارس وداهمت منازل الفلسطينيين واحتجزت حوالي 25 فلسطينياً من عائلات مختلفة وأجرت تحقيقا ميدانية معهم بعد أن اتخذت أحد المنازل مركز تحقيق.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير استيا وحققت ميدانيا مع م 6 مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء هم: جهاد وأمجد وعبد الرحمن نهاد عبد الله، وتم الإفراج عنهم جميعاً لاحقاً.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقالات و المداهمات لمنازل الفلسطينيين في محافظة سلفيت، ترافقها اعتداءات بالضرب وتهديدات إلى جانب تخريب ممتلكات ومنازل الفلسطينيين.
وفا
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