الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت 15 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.

اضافة اعلان