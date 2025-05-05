الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن حملة الاعتقالات جاءت بالتزامن مع استمرار العدوان على مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما منذ 4 أشهر، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة.
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