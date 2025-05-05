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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الإثنين، 05-05-2025 02:15 م

الوكيل الإخباري-   شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت 15 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.

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وأعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن حملة الاعتقالات جاءت بالتزامن مع استمرار العدوان على مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما منذ 4 أشهر، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة.

 
gnews

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