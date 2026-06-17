الاحتلال يصادق على بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

وبين الخطط التي تمت المصادقة عليها، بناء 456 وحدة سكنية في مستوطنة "متسبيه يريحو" على حساب أراضي محافظة أريحا، وعلى بناء 120 وحدة سكنية في مستوطنة "كارني شومرون" شمال الضفة الغربية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي والوزير المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيبل سموتريتش، نواصل إحضار آلاف السكان الجدد إلى "متسبيه يريحو"، وهذه عملية ترسخ سيطرتنا على الأرض.
وكان صادق الكابينيت، قبل عدة أشهر، على هذه الخطوة بناء على اقتراح قدمه سموتريتش، وبموجبه يتم سحب صلاحيات التخطيط في الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى سلطات الاحتلال.
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