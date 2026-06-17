الاحتلال يصادق على بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- صادق "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على خطط بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرات في الضفة الغربية، وعلى بناء مبنى بمساحة ألف متر مربع في قلب مدينة الخليل.

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وبين الخطط التي تمت المصادقة عليها، بناء 456 وحدة سكنية في مستوطنة "متسبيه يريحو" على حساب أراضي محافظة أريحا، وعلى بناء 120 وحدة سكنية في مستوطنة "كارني شومرون" شمال الضفة الغربية.



وقال وزير المالية الإسرائيلي والوزير المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيبل سموتريتش، نواصل إحضار آلاف السكان الجدد إلى "متسبيه يريحو"، وهذه عملية ترسخ سيطرتنا على الأرض.

وقال سموتريتش في بيان، إنه "بالأمس ألغينا اتفاقيات الخليل"، بعد مصادقة "مجلس التخطيط الأعلى" على سحب صلاحيات تخطيط وبناء من بلدية الخليل.