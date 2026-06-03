الاحتلال يصدر أمراً بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق طوباس

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أصدر أمرا عسكرياً للاستيلاء على أراض مساحتها (42 دونما) من أراضي قرية تياسير شرق طوباس، لـ"أغراض عسكرية".
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