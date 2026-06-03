الأربعاء 2026-06-03 10:54 ص

الاحتلال يصدر أمراً بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق طوباس

الاحتلال يصدر أمراً بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق طوباس
الاحتلال يصدر أمراً بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق طوباس
 
الأربعاء، 03-06-2026 08:33 ص
الوكيل الإخباري-  أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي،الثلاثاء، أمراً بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق طوباس.اضافة اعلان


وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أصدر أمرا عسكرياً للاستيلاء على أراض مساحتها (42 دونما) من أراضي قرية تياسير شرق طوباس، لـ"أغراض عسكرية".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي تل أبيب تمنع دخول صرصور إلى إسرائيل

ل

اقتصاد محلي أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأردن

حرب تذاكر ومؤامرات خلف الكواليس.. أزمة فيلم "أسد" تشتعل مجددًا

فن ومشاهير حرب تذاكر ومؤامرات خلف الكواليس.. أزمة فيلم "أسد" تشتعل مجددًا

فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي

خاص بالوكيل فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي

تُوفِيَ الإعلامي العراقي غسان مطر، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "I News"، بعد صراع مع المرض. Advertisement ويُعد الراحل من الأسماء البارزة في قناة "I News"، حيث قدم عدداً من البرامج والنشرات التي

فن ومشاهير وفاة اعلامي عربي بارز - صورة

ا

أسواق ومال المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة

الأردن ضمن الاقتصادات الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط

أخبار محلية الأردن ضمن الاقتصادات الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط

البحرين

عربي ودولي البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية



 
 






الأكثر مشاهدة

 