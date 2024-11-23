الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة شرق غزة

الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر بإخلاء مناطق جديدة في مدينة غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر، أوامر إخلاء مناطق جديدة واقعة في منطقة الشجاعية شرق غزة ودعاهم إلى إخلائها فوراً والتوجه جنوباً حفاظاً على سلامتهم

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان هذه التعليمات بسبب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من هذه المنطقة باتجاه ما يُعرف بـ"غلاف غزة".