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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة شرق غزة

غزة
غزة
السبت، 23-11-2024 10:46 م

الوكيل الإخباري-   أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر بإخلاء مناطق جديدة في مدينة غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر، أوامر إخلاء مناطق جديدة واقعة في منطقة الشجاعية شرق غزة ودعاهم إلى إخلائها فوراً والتوجه جنوباً حفاظاً على سلامتهم
وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان هذه التعليمات بسبب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من هذه المنطقة باتجاه ما يُعرف بـ"غلاف غزة".


من جهة أخرى، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب اكثر من 17 مواطنا فلسطينيا مساء اليوم، جرّاء استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين قرب مستشفى الهلال الأحمر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

 
gnews

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