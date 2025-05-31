السبت 2025-05-31 11:11 م
 

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق شرق خانيونس

غزة
غزة
 
السبت، 31-05-2025 11:02 م

الوكيل الإخباري-    أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء واسعة من محافظة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وطالب جيش الاحتلال، في منشور مساء اليوم السبت، سكان مناطق بني سهيلا وعبسان والقرارة، شرقي خانيونس، بالإخلاء الفوري والتوجه إلى منطقة المواصي غربي خانيونس.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق شرق خانيونس

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

نقابة المحامين

أخبار محلية النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين

غزة

فلسطين أ ف ب: حماس ردّت "إيجابا" على اقتراح ويتكوف "

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعرب عن التعازي والمواساة لنيجيريا بضحايا الفيضانات

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1205 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية برنامج تدريبي عربي متخصص بإدارة النفايات المشعة

مهرجان الجميد والسمن التاسع

أخبار محلية اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع



 
 





الأكثر مشاهدة