الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق شرق خانيونس

وطالب جيش الاحتلال، في منشور مساء اليوم السبت، سكان مناطق بني سهيلا وعبسان والقرارة، شرقي خانيونس، بالإخلاء الفوري والتوجه إلى منطقة المواصي غربي خانيونس.
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