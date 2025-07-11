الاحتلال يصدر أوامر اخلاء قسري لمربعات سكنية غرب غزة

وطالب جيش الاحتلال في منشور له، المواطنين الفلسطينيين في مربعات سكنية تضم مواقع، مثل مقر الأونروا الصناعة، معهد الأزهر الديني، الجامعة الإسلامية، جامعة الأقصى وغيرها من المواقع والتي تضم آلاف الأسر وبخاصة من النازحين، إخلاء تلك المناطق فورا.
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