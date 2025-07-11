الجمعة 2025-07-11 08:45 م
 

الاحتلال يصدر أوامر اخلاء قسري لمربعات سكنية غرب غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 11-07-2025 05:54 م

الوكيل الإخباري-    اصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء قسري لمربعات سكنية غرب مدينة غزة .

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وطالب جيش الاحتلال في منشور له، المواطنين الفلسطينيين في مربعات سكنية تضم مواقع، مثل مقر الأونروا الصناعة، معهد الأزهر الديني، الجامعة الإسلامية، جامعة الأقصى وغيرها من المواقع والتي تضم آلاف الأسر وبخاصة من النازحين، إخلاء تلك المناطق فورا.

 
 
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