الاحتلال يصدر قرارات إخلاء بالقدس

02:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735191 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قررت المحكمة الإسرائيلية العليا في مدينة القدس المحتلة إخلاء عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في حي "بطن الهوى" ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يهود. اضافة اعلان





وقال مركز معلومات "وادي حلوة" في سلوان إن عملية الإخلاء جاءت لصالح مستوطنين مرتبطين بمنظمة "عطيرت كوهانيم" اليمينية الاستيطانية، محذرًا من أن من شأن هذا الحكم أن يؤثر على دعاوى إخلاء عائلات فلسطينية أخرى ما تزال منظورة أمام محاكم الاحتلال.



من جهتها، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن دعاوى الإخلاء تعد جزءًا من حملة أوسع تهدف إلى تهجير مجتمع بأكمله، يبلغ عدد سكانه نحو 700 نسمة، قسرًا من الحي الواقع في شرقي القدس المحتلة، لإقامة مستوطنة مكانه استنادًا إلى قانون تمييزي عنصري.



من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المصلى القديم في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.



واعتقلت قوات الاحتلال أربعة من حراس الأقصى، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد آخر من الحراس وأحد رجال الإطفاء داخل الحرم، في وقت تواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين لليوم التاسع على التوالي، بذريعة "الطوارئ" بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.



كما شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن حملة الاعتقالات أسفرت عن اعتقال 33 فلسطينيًا، إلى جانب إخضاع العشرات لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات، بزعم أنهم مطلوبون.



