الأربعاء 2025-08-06 03:11 م
 

الاحتلال يصدر قرارا بإبعاد مفتي القدس 6 أشهر عن المسجد الأقصى

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين
 
الأربعاء، 06-08-2025 12:59 م
الوكيل الإخباري-   قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر.اضافة اعلان


وقالت محافظة القدس، نقلاً عن المحامي خلدون نجم، إن الاحتلال قرر إبعاد الشيخ حسين عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرت 8 أيام، على خلفية إلقائه خطبة الجمعة التي استنكر فيها سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد استدعت المفتي في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وسلّمته قراراً بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، قابل للتجديد.
 
 
gnews

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