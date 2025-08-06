الاحتلال يصدر قرارا بإبعاد مفتي القدس 6 أشهر عن المسجد الأقصى

وقالت محافظة القدس، نقلاً عن المحامي خلدون نجم، إن الاحتلال قرر إبعاد الشيخ حسين عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرت 8 أيام، على خلفية إلقائه خطبة الجمعة التي استنكر فيها سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال قد استدعت المفتي في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وسلّمته قراراً بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، قابل للتجديد.
-
أخبار متعلقة
-
سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة
-
صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 193
-
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
-
الاحتلال ينفذ عمليات هدم في رام الله والبيرة وبيت لحم بالضفة
-
غزة.. انتشال جثامين 5 شهداء في المخيم الجديد بالنصيرات
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه للخليل وطولكرم
-
الاحتلال يصيب 3 فلسطينيين برام الله ويعتقل صحفية بالخليل
-
20 شهيدا في انقلاب شاحنة فوق منتظري مساعدات بغزة