الاحتلال يصعّد انتهاكاته بالضفة الغربية

ففي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أخطرت قوات الاحتلال بوقف بناء عدد من المنازل والمنشآت الفلسطينية، بعد اقتحام البلدة وإطلاق النار بكثافة، وفق عضو مجلس بلدي الخضر محمود عبد الله عيسى.
وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال فلسطينيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبا، تحت تهديد تنفيذ الهدم بواسطة طواقم بلدية الاحتلال وفرض غرامة مالية تصل إلى 80 ألف شيكل.
وكان المنزل يؤوي سبعة أفراد أصبحوا دون مأوى، في إطار سياسة الهدم الذاتي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين.
كما شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق عدة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 14 فلسطينيا بعد مداهمة منازلهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، اقتحمت طواقم من بلدية الاحتلال حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وعلقت قرارا بوضع اليد مؤقتا على أرض تعود لعائلة الطويل، تبلغ مساحتها نحو 4.7 دونم، تمهيدا لتحويلها إلى مساحة عامة ضمن مخطط إقامة ما يسمى "حديقة الملك" التوراتية.
وأكد مركز معلومات وادي حلوة أن الحي يواجه منذ سنوات عمليات هدم وتهجير متواصلة تستهدف السكان الفلسطينيين، وسط استمرار رفض منح تراخيص البناء للأهالي.
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