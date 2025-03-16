الاحتلال يصعّد بالضفة ويحرق منازل في طولكرم

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الوكيل الإخباري- صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، إذ واصلت حملات المداهمة والتفتيش وأقدمت على إحراق وتفجير منازل في مخيم نور شمس. اضافة اعلان





وفي مخيم طولكرم واصل الاحتلال اقتحام أحياء متفرقة وأجبر سكانا على مغادرة منازلهم ضمن عدوانه المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم الـ48 على التوالي.