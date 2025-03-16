الاحتلال يصعّد بالضفة ويحرق منازل في طولكرم

وفي مخيم طولكرم واصل الاحتلال اقتحام أحياء متفرقة وأجبر سكانا على مغادرة منازلهم ضمن عدوانه المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم الـ48 على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعتقل 6 شبان شرقي نابلس
-
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب الخليل
-
90 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
-
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين شمال الضفة
-
حماس تعلق على نوايا الاحتلال بعد مجزرة بيت لاهيا
-
بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية جراء انقطاع المياه
-
اعلام عبري: محادثات بولر مع حماس نسقت مع ويتكوف
-
مجموعة السبع تجدد دعمها استئناف دخول المساعدات إلى غزة