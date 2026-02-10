الاحتلال يصعّد سياسة الهدم في الضفة الغربية ويعتقل 33 فلسطينيًا

02:51 م

الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، منزلين في بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بذريعة البناء دون ترخيص.





وقال المجلس البلدي في برطعة إن جرافات الاحتلال دمرت منزلين يعودان لعائلة قبها في منطقة "خور الضبعة"، وإن قوات الاحتلال هددت أصحاب المنازل المجاورة بمصير مماثل.



وأشار المجلس في بيان إلى أن البلدة تشهد تصعيدًا ملحوظًا في عمليات الهدم، إذ سبق أن هدم الاحتلال أربعة منازل قبل أسبوعين بالحجة ذاتها.



وفي سياق متصل، هدمت آليات الاحتلال محلًا تجاريًا وعددًا من الأسوار والأسقف الحديدية في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن عملية الهدم طالت محلًا تجاريًا في حي بئر أيوب، إلى جانب أسوار وأسقف في حي البستان، وذلك خلال اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال في البلدة.



من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون.



ورافق الاقتحامات مداهمات لمنازل المواطنين الفلسطينيين، حيث عبثت القوات بمحتوياتها، وألحقت أضرارًا بها، واحتجزت سكانها لساعات، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 33 فلسطينيًا من مختلف مناطق الضفة الغربية، بزعم أنهم مطلوبون.



وأصدرت سلطات الاحتلال قرارات بإبعاد مواطنين مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك.



وذكرت محافظة القدس أن الاحتلال أبعد الشاب القعقاع بكيرات، والأسير المحرر محمد أبو الحمام من بلدة سلوان، عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد.



وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الإبعاد المتواصلة التي تستهدف المقدسيين، وتقيّد حقهم في الوصول إلى المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع شباط الجاري عشرات قرارات الإبعاد، تضاف إلى أكثر من 100 قرار خلال شهر كانون الثاني الماضي.

