 
الخميس 2025-01-30 01:52 م
 

الاحتلال يُصعّد عدوانه بالضفة ويرتكب مجزرة في بلدة طمون

قوات إسرائيلية تقتحم مخيم طولكرم في وقت سابق هذا الأسبوع
قوات إسرائيلية تقتحم مخيم طولكرم في وقت سابق هذا الأسبوع
الخميس، 30-01-2025 01:13 م
الوكيل الإخباري- صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها في الضفة الغربية، تزامنا مع عدوانها المتصاعد على مدينة جنين ومخيمها وطولكرم، كما ارتكبت مجزرة جديدة في بلدة طمون بقضاء طوباس.اضافة اعلان


ففي شمال الضفة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في طمون -مساء أمس الأربعاء- أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن طواقمها في طوباس نقلوا عددا من جثث الشهداء، وعددا آخر من المصابين إلى المستشفى بسبب قصف من الجو في طمون، كما قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن القصف جاء من قبل طيران الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارة استهدفت مجموعة من المسلحين الفلسطينيين، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بير الباشا جنوبي جنين، وحاصرت منزلا، قبل أن تعتقل 3 فلسطينيين كانوا بداخله.

وفي مدينة قلقيلية شمالي الضفة أيضا، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال فجّر البارحة منزل الشهيد جمال أبو هنية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تفجير هذا البيت من قبل قوات الاحتلال.

ووسط الضفة، أفادت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سلواد شمالي رام الله.

الجزيرة
 
gnews

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قوات إسرائيلية تقتحم مخيم طولكرم في وقت سابق هذا الأسبوع

فلسطين الاحتلال يُصعّد عدوانه بالضفة ويرتكب مجزرة في بلدة طمون

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