الأحد 2026-07-05 02:28 م

الاحتلال يصنف 140 موقعا أثريا بمحافظة الخليل كمواقع إسرائيلية

كشف مدير عام السياحة والآثار في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية جبر الرجوب، عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في المحافظة، وإعادة تصنيفها ضمن خرا
ارشيفية
 
الأحد، 05-07-2026 12:11 م
الوكيل الإخباري-    كشف مدير عام السياحة والآثار في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية جبر الرجوب، عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في المحافظة، وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن ما يعرف بـ"الإدارة المدنية" على أنها مواقع أثرية إسرائيلية.اضافة اعلان


وأوضح الرجوب في بيان اليوم الأحد، أن "الإدارة المدنية" نشرت في منتصف حزيران الماضي خرائط جديدة تظهر هذه المواقع باللون الأصفر، مشيرا إلى أنها تقع جميعها ضمن المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وبين أن نحو 62 بالمئة من إجمالي المواقع الأثرية في الخليل تقع ضمن هذه المناطق، الأمر الذي يجعلها عرضة لعمليات تهويد وسرقة منظمة تحت ذرائع تاريخية.

وأكد أن هذه المواقع، ومنها "خربة حمصة" والكهوف والبيوت القديمة في بلدة دورا، هي معالم فلسطينية موثقة ومسجلة رسميا في جريدة الوقائع وضمن المسوحات الأثرية، ويعود تاريخها إلى آلاف السنين والعصور القديمة.

وشدد على أن جميع الأراضي التي تقع عليها هذه الخرب والمواقع المستهدفة هي ملكيات خاصة لمواطنين فلسطينيين، يمتلك أصحابها وثائق قانونية و"كواشين" رسمية تثبت حقوقهم.

وأشار الرجوب، إلى أن إدراج "خربة حمصة" ضمن هذه التصنيفات يهدف، إلى تعزيز التوسع الاستيطاني في المنطقة المحيطة بها، مؤكدا وجود جهود رسمية فلسطينية لحماية هذه المواقع، والتحرك عبر المسارات القانونية لتقديم الوثائق الثبوتية وإبطال هذه الإجراءات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللجنة الإدارية النيابية تستمع لآراء أساتذة القانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية

شؤون برلمانية اللجنة الإدارية النيابية تستمع لآراء أساتذة القانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية

بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري

أخبار محلية بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري

تنطلق في العاشر من تموز الجاري ، الدورة الثامنة عشر لفعاليات مهرجان صيف عمان ، التي تمتد لغاية 17 تموز، بتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع شركة زين الأردن . وتقام أمسيات المهرجان العمانية

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري

الطبيبة الأردنية ملك عيسى

أخبار محلية الأردنية ملك عيسى المتحدثة الشابة الوحيدة عالمياً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة شحن تتعرض لهجوم قرب الحديدة اليمنية

عربي ودولي هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة شحن تتعرض لهجوم قرب الحديدة اليمنية

العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية

مبنى مركز الحسين للسرطان

أخبار محلية افتتاح مركز الكشف المبكر عن السرطان في موقعه الجديد

البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية



 
 






الأكثر مشاهدة

 