الاحتلال يصنف 140 موقعا أثريا بمحافظة الخليل كمواقع إسرائيلية

12:11 م

الوكيل الإخباري- كشف مدير عام السياحة والآثار في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية جبر الرجوب، عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في المحافظة، وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن ما يعرف بـ"الإدارة المدنية" على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. اضافة اعلان





وأوضح الرجوب في بيان اليوم الأحد، أن "الإدارة المدنية" نشرت في منتصف حزيران الماضي خرائط جديدة تظهر هذه المواقع باللون الأصفر، مشيرا إلى أنها تقع جميعها ضمن المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.



وبين أن نحو 62 بالمئة من إجمالي المواقع الأثرية في الخليل تقع ضمن هذه المناطق، الأمر الذي يجعلها عرضة لعمليات تهويد وسرقة منظمة تحت ذرائع تاريخية.



وأكد أن هذه المواقع، ومنها "خربة حمصة" والكهوف والبيوت القديمة في بلدة دورا، هي معالم فلسطينية موثقة ومسجلة رسميا في جريدة الوقائع وضمن المسوحات الأثرية، ويعود تاريخها إلى آلاف السنين والعصور القديمة.



وشدد على أن جميع الأراضي التي تقع عليها هذه الخرب والمواقع المستهدفة هي ملكيات خاصة لمواطنين فلسطينيين، يمتلك أصحابها وثائق قانونية و"كواشين" رسمية تثبت حقوقهم.



وأشار الرجوب، إلى أن إدراج "خربة حمصة" ضمن هذه التصنيفات يهدف، إلى تعزيز التوسع الاستيطاني في المنطقة المحيطة بها، مؤكدا وجود جهود رسمية فلسطينية لحماية هذه المواقع، والتحرك عبر المسارات القانونية لتقديم الوثائق الثبوتية وإبطال هذه الإجراءات.





