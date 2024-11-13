 
الأربعاء 2024-11-13 11:34 ص
 

الاحتلال يصيب فلسطينياً ويداهم عدة منازل في برقة شمال غرب نابلس

تحويل منزل لثكنة عسكرية
تحويل منزل لثكنة عسكرية
الأربعاء، 13-11-2024 10:32 ص
الوكيل الإخباري-  أصيب فلسطيني، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس.اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شاب (24 عاما) أصيب جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم، وأغلقت مداخل القرية ومنعت الدخول والخروج منها، وانتشرت بعدة أحياء داخلها.

وأضاف بأن قوات راجلة وعدة آليات عسكرية اقتحمت القرية من عدة مداخل، وحولت منزلا لثكنة عسكرية وسط البلدة ورفعت الأعلام الإسرائيلية عليه، كما داهمت عشرات المنازل بينها منزله، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب للمحتويات داخلها، كما جرى تأخير الدوام المدرسي، ومازال الاقتحام مستمرا.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين مستعمرون يحرقون ثلاث مركبات في الشيخ جراح

ا

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميا

لغ

أخبار الشركات كابيتال بنك يدعم جمعية أطفال فتافيت السكر الخيرية

البقاء لله

نعـي فـاضل خليل مذيب عبدالرحمن علاوي في ذمة الله

أرشيفية

عربي ودولي تايوان تسلم أوكرانيا دفعة جديدة من منظومات Hawk التكتيكية للدفاع الجوي

تحويل منزل لثكنة عسكرية

فلسطين الاحتلال يصيب فلسطينياً ويداهم عدة منازل في برقة شمال غرب نابلس

ا

عربي ودولي سفير إيران يتحدث عن اللحظات التي سبقت انفجار البيجر بيده

قوات الاحتلال تقيم حاجزا بين نابلس وجنين

فلسطين مستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين بالقدس



 


الأكثر مشاهدة