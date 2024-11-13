الاحتلال يصيب فلسطينياً ويداهم عدة منازل في برقة شمال غرب نابلس

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شاب (24 عاما) أصيب جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وأفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم، وأغلقت مداخل القرية ومنعت الدخول والخروج منها، وانتشرت بعدة أحياء داخلها.
وأضاف بأن قوات راجلة وعدة آليات عسكرية اقتحمت القرية من عدة مداخل، وحولت منزلا لثكنة عسكرية وسط البلدة ورفعت الأعلام الإسرائيلية عليه، كما داهمت عشرات المنازل بينها منزله، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب للمحتويات داخلها، كما جرى تأخير الدوام المدرسي، ومازال الاقتحام مستمرا.
وفا
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