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الاحتلال يطالب سكان ونازحي في مناطق شمالي القطاع بالإخلاء

خيام النازحين في غزة
خيام النازحين في غزة




 

الأربعاء، 07-08-2024 09:38 ص

الوكيل الاخباري- طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين والنازحين بمنطقة بيت حانون وحيي المنشية والشيخ زايد شمالي قطاع غزة بالإخلاء والتوجه إلى مدينة غزة.



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