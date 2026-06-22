الاحتلال يطرد المسؤول عن أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان

وتعود القضية إلى استيلاء سلطات الاحتلال في 15 حزيران الحالي على قطعة أرض كنسية تبلغ مساحتها نحو 11 دونما قرب حي البستان، بعد طرد القائمين على رعايتها وإحاطتها بالأسوار والبوابات.
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