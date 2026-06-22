الاحتلال يطرد المسؤول عن أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان

الوكيل الإخباري- اقتحمت طواقم ما تُسمى بـ "سلطة الطبيعة" الإسرائيلية، الاثنين، الأرض الكنسية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأقدمت على طرد الفلسطيني المسؤول عن الأرض خالد الزير الحسيني من الموقع.

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