 
الثلاثاء 2025-01-21 01:40 ص
 

الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينيين تصدوا لمستوطنين بالضفة

الاحتلال
الاحتلال
الثلاثاء، 21-01-2025 12:41 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص والغاز المدمع على مواطنين فلسطينيين خرجوا للتصدي لمستوطنين بقريتي جينصافوط والفندق في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


من جانبها، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الإسعاف الإسرائيلي قوله إنه يتعامل مع إصابتين خطيرتين نتيجة إطلاق نار خلال هجوم المستوطنين على قرى فلسطينية شرق قلقيلية.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة بمخيم جنين

حماس

فلسطين حماس: يجب مواجهة عنف المستوطنين بانتفاضة عارمة بالضفة

جيش الاحتلال

فلسطين شرطي إسرائيلي يطلق النار على مستوطنين ظن أنها فلسطينيين

الاحتلال

فلسطين الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينيين تصدوا لمستوطنين بالضفة

ارشيفية

عربي ودولي استطلاع: 21% من الناخبين الأميركيين يؤيدون حماس

ارشيفية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سوريا وفق "نهج تدريجي"

ارشيفية

فلسطين شهيد جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في غزة

حماس

فلسطين حماس: الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها



 




الأكثر مشاهدة