الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينيين تصدوا لمستوطنين بالضفة

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص والغاز المدمع على مواطنين فلسطينيين خرجوا للتصدي لمستوطنين بقريتي جينصافوط والفندق في الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





من جانبها، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الإسعاف الإسرائيلي قوله إنه يتعامل مع إصابتين خطيرتين نتيجة إطلاق نار خلال هجوم المستوطنين على قرى فلسطينية شرق قلقيلية.