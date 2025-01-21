الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينيين تصدوا لمستوطنين بالضفة

من جانبها، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الإسعاف الإسرائيلي قوله إنه يتعامل مع إصابتين خطيرتين نتيجة إطلاق نار خلال هجوم المستوطنين على قرى فلسطينية شرق قلقيلية.
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