الاحتلال يطلق النار على شاب قرب حاجز تياسير شرق طوباس

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الوكيل الإخباري- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، النار على شاب قرب حاجز تياسير العسكري، شرق مدينة طوباس. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب الحاجز المذكور، وأصابته بجروح، وتركته على الأرض.



وزعمت وسائل اعلام الاحتلال أن شابا أطلق النار على حاجز تياسير العسكري، ما اسفر عن سبع اصابات بين صفوف الجنود.



وأغلق الاحتلال الحاجز في كلا الاتجاهين، وأعاد جميع المركبات، في حين انتشر جنود الاحتلال في محيطه، بالتزامن مع تحليق الطيران العمودي والاستطلاع في سماء المحافظة.