الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه محاولة دهس في القدس

وحسب مواقع فلسطينية ، فقد تُرك الشاب ينزف بعد إطلاق النار عليه.
وقبل ذلك بساعات، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة حرش السعادة غربي المدينة، وأطلقت قنابل ضوئية في المنطقة، وجرّفت شوارع ودمرت بنى تحتية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدة.
وأفادت مصادر بأن مقاومين فجروا عبوة ناسفة، واشتبكوا مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من جنين، كما أطلق مقاومون النار على جنود الاحتلال قرب قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.
وفي وقت لاحق، أفادت مصادر للجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من المدينة.
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