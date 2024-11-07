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الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه محاولة دهس في القدس

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شاب في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة (مواقع التواصل الاجتماعي)
قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شاب في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة (مواقع التواصل الاجتماعي)
الخميس، 07-11-2024 06:30 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز عناتا شمال شرق القدس دون إصابات، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

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وحسب مواقع فلسطينية ، فقد تُرك الشاب ينزف بعد إطلاق النار عليه.


وقبل ذلك بساعات، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة حرش السعادة غربي المدينة، وأطلقت قنابل ضوئية في المنطقة، وجرّفت شوارع ودمرت بنى تحتية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدة.


وأفادت مصادر بأن مقاومين فجروا عبوة ناسفة، واشتبكوا مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من جنين، كما أطلق مقاومون النار على جنود الاحتلال قرب قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.


وفي وقت لاحق، أفادت مصادر للجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من المدينة.

 
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قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شاب في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة (مواقع التواصل الاجتماعي)

فلسطين الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه محاولة دهس في القدس

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