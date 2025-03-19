الاحتلال يطلق النار على مركبة بمخيم العين في نابلس

وبينت المصادر ان الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه موقع استهداف المركبة في نابلس بالضفة الغربية ويحاصر المنطقة
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