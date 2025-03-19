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الاحتلال يطلق النار على مركبة بمخيم العين في نابلس

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 02:24 ص

الوكيل الإخباري-   افادت  مصادر للجزيرة ان قوات خاصة إسرائيلية تحاصر مركبة وتطلق النار عليها قرب مخيم العين في نابلس بالضفة الغربية

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وبينت المصادر ان الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه موقع استهداف المركبة في نابلس بالضفة الغربية ويحاصر المنطقة

 
 
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