الاحتلال يطلق عملية "الأسوار الحديدية" العسكرية في جنين

وبينت تقارير صحفية بأن جيش الاحتلال أطلق عملية عسكرية في جنين تحت اسم "الأسوار الحديدية" بهدف ما أسماه "إحباط الإرهاب في جنين".
وأشارت إلى وقوع إصابات كثيرة بين صفوف المواطنين الفلسطينيين في جنين إثر العملية، موضحًا أن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت وصول شهيدين حتى الآن إلى مستشفى جنين الحكومي جراء القصف الإسرائيلي.
وفي ذات السياق، أوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن قوات كبيرة من الجيش ، بما في ذلك الوحدات الخاصة والشاباك وحرس الحدود، ستواصل العمل في أنحاء مدينة جنين خلال الأيام المقبلة.
وأضافت أن العملية ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق أهدافها، التي تشمل الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية لما وصفته بـ "الإرهاب" و"القنابل الموقوتة".
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
كتائب القسام تشيع 5 من شهدائها بمخيم جباليا
-
استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال على جنين
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
-
الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل عين سينيا
-
21 مصابا فلسطينيا بهجوم واسع للمستوطنين في قلقيلية ومناطق بالضفة
-
قوات الاحتلال تغلق العديد من الشوارع بالضفة الغربية
-
تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة بمخيم جنين
-
حماس: يجب مواجهة عنف المستوطنين بانتفاضة عارمة بالضفة