 
الثلاثاء 2025-01-21 03:13 م
 

الاحتلال يطلق عملية "الأسوار الحديدية" العسكرية في جنين

قوات الاحتلال في جنين - ارشيفية
قوات الاحتلال في جنين - ارشيفية
الثلاثاء، 21-01-2025 02:44 م
الوكيل الإخباري-  أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن قوات الجيش بدأت عملية عسكرية في مدينة جنين، حيث استهدفت الغارات الجوية التي شنها الاحتلال عدة بنى تحتية باستخدام طائرة مسيرة.اضافة اعلان


وبينت تقارير صحفية بأن جيش الاحتلال أطلق عملية عسكرية في جنين تحت اسم "الأسوار الحديدية" بهدف ما أسماه "إحباط الإرهاب في جنين". 

وأشارت إلى وقوع إصابات كثيرة بين صفوف المواطنين الفلسطينيين في جنين إثر العملية، موضحًا أن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت وصول شهيدين حتى الآن إلى مستشفى جنين الحكومي جراء القصف الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، أوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن قوات كبيرة من الجيش ، بما في ذلك الوحدات الخاصة والشاباك وحرس الحدود، ستواصل العمل في أنحاء مدينة جنين خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن العملية ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق أهدافها، التي تشمل الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية لما وصفته بـ "الإرهاب" و"القنابل الموقوتة".

وكالات
 
gnews

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