الثلاثاء 2025-07-22 07:29 ص
 

الاحتلال يطلق قنابل دخانية جنوب دير البلح

الاحتلال يطلق قنابل دخانية جنوب دير البلح
غزة
 
الثلاثاء، 22-07-2025 07:18 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم الثلاثاء قنابل دخانية بشكل مكثف جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


يأتي ذلك وسط توغل لقوات الاحتلال جنوب وشرق دير البلح.
 
 
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