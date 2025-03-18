الاحتلال يعتدي بالضرب على ثلاثة فلسطينيين ويعتقل 17 آخرين شرق نابلس

وأفادت مصادر أمنية بأن جيبات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر وبلاطة والمنطقة الشرقية من نابلس، وداهمت عددًا كبيرًا من المنازل هناك، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام مخيمي عسكر وبلاطة، بينهم سيدة، واعتقلت الفلسطيني بيان عبد ترياقي من منطقة المساكن الشعبية شرقًا.
كما اعتقلت ستة عشر آخرين من مخيمي عسكر القديم والجديد، ومنطقة عسكر البلد، وهم: الفتى صلاح لؤي الرفاعي، ووليد السلمان، وأحمد درويش الدش، ورمزي أبو عيشة وأبناؤه بكر وبراء، وعبد عليان، وإياد رواجبة، وعبد أبو العيش، وبشار منصور، وإسلام أبو عيشة، ويوسف الأشقر، وزياد عبد الجواد، ومراد العجوري، ومحمود الأشقر، وعلي القطناني.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، وداهمت إحدى البنايات في شارع بيكر، ولم يُبلّغ عن اعتقالات هناك.
وفا
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