 
الثلاثاء 2025-03-18 11:37 ص
 

الاحتلال يعتدي بالضرب على ثلاثة فلسطينيين ويعتقل 17 آخرين شرق نابلس

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 10:04 ص
الوكيل الإخباري-  اعتدت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بالضرب على ثلاثة فلسطينيين واعتقلت سبعة عشر آخرين خلال اقتحامها مخيمات عسكر وبلاطة والمنطقة الشرقية من المدينة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية بأن جيبات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر وبلاطة والمنطقة الشرقية من نابلس، وداهمت عددًا كبيرًا من المنازل هناك، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام مخيمي عسكر وبلاطة، بينهم سيدة، واعتقلت الفلسطيني بيان عبد ترياقي من منطقة المساكن الشعبية شرقًا.

كما اعتقلت ستة عشر آخرين من مخيمي عسكر القديم والجديد، ومنطقة عسكر البلد، وهم: الفتى صلاح لؤي الرفاعي، ووليد السلمان، وأحمد درويش الدش، ورمزي أبو عيشة وأبناؤه بكر وبراء، وعبد عليان، وإياد رواجبة، وعبد أبو العيش، وبشار منصور، وإسلام أبو عيشة، ويوسف الأشقر، وزياد عبد الجواد، ومراد العجوري، ومحمود الأشقر، وعلي القطناني.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، وداهمت إحدى البنايات في شارع بيكر، ولم يُبلّغ عن اعتقالات هناك.

وفا
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فا

تكنولوجيا مارك زوكربيرغ يفجّر مفاجأة: وداعاً للهواتف المحمولة ! وهذا هو البديل

مدير مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد الدكتور تيسير الجراح رحمه الله

نعـي فـاضل وفاة مدير تربية قصبة إربد الدكتور تيسير الجراح

ل

أخبار محلية إطلاق مسار للباص السريع بين مأدبا وعمّان.. وخطة لتجهيز مبنى حديث لمستشفى النديم

ل

أخبار محلية رئيس الوزراء: الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي حرب على الإنسانية

ا

اقتصاد محلي الذهب يسجل أعلى سعر له تاريخيا في الأردن.. وعيار 21 عند 61.2 دينارا

هناك صعوبة بالغة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة لانتشال الضحايا

فلسطين مدير مستشفى الشفاء: نسمع أصوات الضحايا تحت الأنقاض ولا نستطيع إنقاذهم

gb

منوعات مأساة وفاة طبيبين مخطوبين تقلب 'التواصل' في مصر لدفتر عزاء

تعبيرية

طب وصحة دهون البطن وقوة الذاكرة.. دراسة تكشف "علاقة مهمة"



 
 




الأكثر مشاهدة