 
الخميس 2024-10-17 09:57 ص
 
 

الاحتلال يعتدي على أربعة شبان بالضرب بعد احتجازهم في نابلس

جنود الاحتلال يعتدون على شباب الضفة الغربية
جنود الاحتلال يعتدون على شباب الضفة الغربية
الخميس، 17-10-2024 08:32 ص
الوكيل الإخباري-  اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على أربعة شبان من مدينة نابلس، بعد اعتقالهم من منازل ذويهم والإفراج عنهم لاحقا.اضافة اعلان


وقالت مصادر ، إن الاحتلال اعتدى على الشبان الأربعة بالضرب المبرح، عقب اعتقالهم من منازل ذويهم واحتجازهم عند حاجز عورتا.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل الشبان المعتدى عليهم، إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.
 
gnews

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