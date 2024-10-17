الاحتلال يعتدي على أربعة شبان بالضرب بعد احتجازهم في نابلس

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الوكيل الإخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على أربعة شبان من مدينة نابلس، بعد اعتقالهم من منازل ذويهم والإفراج عنهم لاحقا. اضافة اعلان





وقالت مصادر ، إن الاحتلال اعتدى على الشبان الأربعة بالضرب المبرح، عقب اعتقالهم من منازل ذويهم واحتجازهم عند حاجز عورتا.



وأضافت المصادر، أنه تم نقل الشبان المعتدى عليهم، إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.