الاحتلال يعتدي على أربعة شبان بالضرب بعد احتجازهم في نابلس

وقالت مصادر ، إن الاحتلال اعتدى على الشبان الأربعة بالضرب المبرح، عقب اعتقالهم من منازل ذويهم واحتجازهم عند حاجز عورتا.
وأضافت المصادر، أنه تم نقل الشبان المعتدى عليهم، إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.
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