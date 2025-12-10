الأربعاء 2025-12-10 01:19 ص

الاحتلال يعتدي على ثلاثة معتقلين ويصيبهم بجروح قبيل الإفراج عنهم

الأربعاء، 10-12-2025 12:23 ص
الوكيل الإخباري-  اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بالضرب المبرح على ثلاثة معتقلين جرى الإفراج عنهم عند حاجز الجيب العسكري، شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض.اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة ثلاثة معتقلين تعرضوا للضرب المبرح قبل إفراج الاحتلال عنهم على حاجز الجيب العسكري، ونقلتهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.
 
 


