الاحتلال يعتدي على ثلاثة معتقلين ويصيبهم بجروح قبيل الإفراج عنهم

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة ثلاثة معتقلين تعرضوا للضرب المبرح قبل إفراج الاحتلال عنهم على حاجز الجيب العسكري، ونقلتهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.
-
أخبار متعلقة
-
يونيسف: عدد مرتفع من أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاد رغم الهدنة
-
قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
-
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم
-
غارات إسرائيلية على رفح بقطاع غزة
-
مواجهات بالضفة وسط اقتحامات إسرائيلية وتصعيد استيطاني
-
وكالة أممية: الاحتياجات في غزة تفوق قدرة المجتمع الإنساني على الاستجابة
-
غارات إسرائيلية على غزة