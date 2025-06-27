الاحتلال يعتدي على طفلين ويعتقل آخرَين في جنين

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها في شوارعها، واعتدت على طفلين أثناء لعبهما في الشارع بالضرب المبرح، واحتجزتهما في إحدى الآليات العسكرية لفترة من الوقت، قبل أن تقوم بالإفراج عنهما.
وأشارت إلى ان الاحتلال اعتقل طفلين آخرين (15 عاما) خلال وجودهما أمام أحد المحال التجارية في البلدة.
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