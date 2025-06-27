الاحتلال يعتدي على طفلين ويعتقل آخرَين في جنين

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الوكيل الإخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على طفلين بالضرب المبرح، واحتجزتهما لفترة من الوقت، واعتقلت اثنين آخرين ببلدة يعبد جنوب جنين. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها في شوارعها، واعتدت على طفلين أثناء لعبهما في الشارع بالضرب المبرح، واحتجزتهما في إحدى الآليات العسكرية لفترة من الوقت، قبل أن تقوم بالإفراج عنهما.



وأشارت إلى ان الاحتلال اعتقل طفلين آخرين (15 عاما) خلال وجودهما أمام أحد المحال التجارية في البلدة.