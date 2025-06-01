الاحتلال يعتدي على فلسطيني بالخليل

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال أوقفت الشاب عز الدين خالد أبو ربيع عند أحد الحواجز العسكرية على مدخل مدينة أريحا، واعتدت عليه بالضرب المبرح، مما أدى لإصابته بجروح وكدمات، نقل على إثرها إلى المستشفى.
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