الاحتلال يعتدي على فلسطيني بالخليل

11:54 م

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الوكيل الإخباري- أصيب فلسطيني من مخيم الفوار جنوب الخليل بجروح ورضوض، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح. اضافة اعلان





وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال أوقفت الشاب عز الدين خالد أبو ربيع عند أحد الحواجز العسكرية على مدخل مدينة أريحا، واعتدت عليه بالضرب المبرح، مما أدى لإصابته بجروح وكدمات، نقل على إثرها إلى المستشفى.