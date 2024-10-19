الاحتلال يعترف بمقتل جنديين في غزة

وقال الجيش ان القتيلين هما الرقيب إليشا يونغ (19 عاما) والرقيب أوفير بيركوفيتش (20 عاما).
-
أخبار متعلقة
-
لماذا يضع الاحتلال القبة الحديدية قرب البلدات العربية؟
-
"الأورومتوسطي" يطالب بإعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة
-
خلال 15 يوما.. استشهاد 400 فلسطيني جراء الإبادة الإسرائيلية شمال غزة
-
الأمم المتحدة: 80 عاماً لإعادة إعمار غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,519 شهداء والإصابات إلى 99,637
-
انقطاع كامل لخدمات الانترنت شمال قطاع غزة
-
هكذا كان شكل المنزل الذي شهد اللحظات الأخيرة من حياة السنوار
-
محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "عوفرا" شمال رام الله