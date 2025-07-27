الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجندي في عملية المقاومة بخان يونس

09:59 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر عسكري إسرائيلي القول إن الضابط والجندي قتلا بتفجير عبوة تم تثبيتها على ناقلة جند، كما أصيب ضابط آخر.



وكانت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت أمس استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بعبوتين داخل قمرتي القيادة، وبعد احتراقهما تم استهداف ناقلة ثالثة بقذيفة الياسين 105 في عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.