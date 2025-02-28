 
الجمعة 2025-02-28 02:52 م
 

الاحتلال يعتزم نشر قوات شرطة في القدس المحتلة مع بداية رمضان

القدس
القدس
الجمعة، 28-02-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   تعتزم شرطة الاحتلال الإسرائيلي نشر قوات إضافية في مدينة القدس المحتلة تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأنه بداية من اليوم الجمعة، ستقوم شرطة الاحتلال بتعزيز ونشر المزيد من قواتها في مدينة القدس وخاصة محيط المسجد الأقصى.


وأشارت إلى أن هذه الزيادة، التي قدرت بما يزيد عن ألفي عنصر من شرطة الاحتلال، سيتم نشرها في أماكن واسعة من مدينة القدس ومداخلها ومخارجها أيضا وعلى مفارق كثيرة حولها، وستعمل على إعاقة وتأخير ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى.

 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين حماس تطالب بالضغط على إسرائيل للدخول بالمرحلة الثانية من اتفاق الهدنة

رويترز: إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة 42 يوما

فلسطين رويترز: إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة 42 يوما

ارشيفية

أسواق ومال الأسهم اليابانية تغلق عند أدنى مستوى في 5 أشهر

مدفع رمضان

أخبار محلية عاجل الأمانة: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

الحديد

أسواق ومال سعر خام الحديد يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني

تحضير وجبات برنامج التغذية المدرسية

أخبار محلية الأغذية العالمي: استئناف برنامج التغذية المدرسية في الأردن لـ520,000 طالب



 




الأكثر مشاهدة