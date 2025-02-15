الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين من بلدة اليامون غرب جنين

وقالت مصادر ، إن الاحتلال اقتحم البلدة واعتقلت الفلسطينيين إبراهيم حوشيه، وأحمد حوشيه، ووجدي راسم أبو حسن، ومحمود أبو الهيجا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتحطيم مقتنياتها.
وفا
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