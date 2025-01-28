 
الثلاثاء 2025-01-28 02:38 م
 

الاحتلال يعتقل الشيخ رائد صلاح بعد مداهمة منزله في أم الفحم

الشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح
الثلاثاء، 28-01-2025 02:10 م
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشيخ رائد صلاح، من أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، عقب اقتحام منزله، وتفتيشه.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية إنه جرى اقتحام وتفتيش منزل الشيخ رائد صلاح من قبل قوات المخابرات والشرطة قبل اعتقاله.

كما فتشت مكتب لجان إفشاء السلام في أم الفحم، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ويرأسها الشيخ رائد صلاح.

وأفادت مصادر صحفية بمداهمة نحو 1500 عنصر من شرطة الاحتلال، بينهم قوات خاصة وحرس الحدود، صباح اليوم، منازل الفلسطينيين في المدينة.

وبينت مصادر بأنه "من المتوقع أن تتم العملية مرة واحدة في الشهر، وفي كل مرة في مدينة مختلفة في المجتمع العربي" .

وكالات
 
gnews

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