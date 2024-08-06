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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الخليل

الاحتلال
الاحتلال




 

الثلاثاء، 06-08-2024 09:21 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدتي السموع ويطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة السموع الشقيقين محمد وبراء موسى خلايلة، ومن بلدة يطا اعتقلت خلدون مصطفى شريتح، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم والظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.
gnews

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