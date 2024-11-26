الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بلدة دورا جنوب الخليل

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين، من بلدة دورا جنوب الخليل.



وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين _ لم تعرف هوياتهم بعد-، عقب توقيفهم عند حاجز عسكري قرب المدخل الشرقي لبلدة دورا.

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