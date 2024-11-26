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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بلدة دورا جنوب الخليل

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 12:51 م

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين، من بلدة دورا جنوب الخليل.

وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين  _  لم تعرف هوياتهم بعد-، عقب توقيفهم عند حاجز عسكري قرب المدخل الشرقي لبلدة دورا.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل بلدة إذنا غرب الخليل للشهر الثالث على التوالي.

وفا

 
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