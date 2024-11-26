الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بلدة دورا جنوب الخليل

وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل بلدة إذنا غرب الخليل للشهر الثالث على التوالي.
وفا
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