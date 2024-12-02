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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

أرشيفية لجنود الاحتلال أثناء مداهمة لمنازل الفلسطينيين
أرشيفية لجنود الاحتلال أثناء مداهمة لمنازل الفلسطينيين
الإثنين، 02-12-2024 10:39 ص
الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل واعتقلت الشابين خليل يوسف الحوامدة، وابراهيم اسماعيل الدغامين، ومن بلدة حلحول شمال الخليل اعتقلت الفتى زيد رامي علان، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة دودين في قرية كرزا ومنزل شاهر أبو فضه في مخيم الفوار جنوب الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفا
 
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